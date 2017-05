Candombaile recebe Nina Wirtti e Pedro Miranda em maio, no Rio

Depois de uma temporada em Santa Teresa no Restaurante Sobrenatural, o Candombaile chega ao Salão do Clube Fluminense para a 8ª edição, com os cantores Nina Wirtti e Pedro Miranda, nesta sexta-feira (12), às 21h30.

O Candombaile carioca é um projeto criado em 2016 pelo pianista gaúcho Fernando Leitzke, admirador da música latina, que queria resgatar e homenagear o repertório dos antigos candombailes uruguaios, trazendo pra cena musical do Rio de Janeiro um evento de candombes, músicas cubanas, brasileiras (como chorinhos), boleros e de canções típicas de outros países latino-americanos.

Para isto, Leitzke convidou um time que o acompanha até hoje, o flautista e saxofonista Eduardo Neves, o contra-baixista Guto Wirtti, o trompetista Aquiles Moraes -- os três fazem parte também do "Baile do Almeidinha", de Hamilton de Hollanda --, o clarinetista e saxofonista Rui Alvim, o percussionista Fabricio Reis e o baterista Marcus Thadeu.

O Candombaile carioca foi criado no ano passado por Fernando Leitzke, admirador da música latino-americana, que convidou um time que o acompanha até hoje

O "candombaile" nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e um de seus pioneiros foi Pedro Ferreira que, na década de 1940, juntou sopros e percussão e um repertório de músicas uruguaias e cubanas, entre outras dos hermanos latinos.

O Salão do Clube Fluminense fica na Rua Álvaro Chaves, 41, Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro.