Projeto 'ZaPisKi' leva experimentações urbanas às praças do Rio

A Cia de Artes EM CriAção e o Coletivo mAnikÜsS, apresentam o projeto 'ZaPisKi' com experimentações urbanas, nas praças de Piraí e do Rio de Janeiro, como resultado de um Laboratório de Intercâmbio Artístico, com processo de criação a partir do conto 'Anotações de um louco', do russo Nicolai V. Gógol.

A proposta é unir Artes Cênicas, Artes Visuais e Música em Intervenções Urbanas ao mesmo tempo, apresentando ao público a loucura como essência da liberdade. A obra plástico-sonora é formada por figurinos, objetos e sons que em cena são manipulados pelos próprios artistas.

Projeto 'Zapiski'

As experimentações urbanas acontecerão na Praça XV dia 10 de maio e no Parque de Madureira dia 11 de maio. Todas as intervenções iniciam às 18 horas.

Em cada um dos dias de apresentação do processo será realizada uma experimentação diferente das partes que compõe a criação do espetáculo, contando com participações especiais de atores e músicos. O público também pode utilizar a instalação e fazer suas experiências plásticas sonoras e cênicas, deixando gravações e depoimentos escritos.

O projeto faz parte do Programa Territórios Culturais RJ / Favela Criativa, da Secretaria de Estado de Cultura em parceria com a Light e a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Sinopse

Dois atores investigam as possibilidades de encenar o conto 'Anotações de um Louco', de Nicolai V. Gógol, dentro de uma exposição plástica. Falam sobre a dramaturgia e testam diversas linguagens cênicas, corporais, estéticas e sonoras. No decorrer da cena os atores são absorvidos pela história que tentam contar, misturando suas "realidades" com a do personagem do conto original e assim como ele terminam loucos (ou livres das regras).

Ficha Técnica

Artistas: LuKaSH , Lucas Asseituno, Ämarél Ämar, Rafael Mannheimer e Zozio

Colaboradores: Julio Adrião, Felipe Zenícola, Fela Montiparnasse, Berenice Xavier e Patrícia Vital

Figurino/Cenário-instalação: Marcela Mara e Alexandra Arakawa

Sonorização e Músicas: Zozio e Lucas Weglinski

Tradução e Direção: Alexandra Arakawa

Assessoria de Imprensa: Duetto Comunicação

Realização: Cia de Artes EM Criação

Serviço: Projeto 'ZaPisKi'

Datas: 10 de maio, às 18h - Praça XV - Centro. 11 de maio, às 18h - Parque de Madureira

Classificação indicativa: livre