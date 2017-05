'O Inspetor Geral' entra em cartaz no Teatro Glauce Rocha

Era 1836 quando o dramaturgo Nikolai Gogól escreveu a trama 'O Inspetor Geral', uma das mais emblemáticas comédias russas do período pré-revolucionário. Já em 1966, durante a ditadura militar brasileira, Augusto Boal e Gianfrancesco Guaranieri participaram da primeira célebre montagem da peça, no subversivo Teatro de Arena.

Nos dias de hoje, o tema da obra continua atual e será interpretado pela Damões Cia de Teatro, dirigido e adaptado por Eliza Pragana. Após temporada de sucesso em janeiro de 2017, o grupo ficará em cartaz no Teatro Glauce Rocha, no Centro do Rio, nos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de maio.

'O Inspetor Geral' é interpretado pela Damões Cia de Teatro e dirigido e adaptado por Eliza Pragana

'O Inspetor Geral' se passa numa pequena cidade russa à espera de um inspetor do governo federal. Sua visita desencadeia desespero entre o prefeito e os gestores públicos para encobrirem seus esquemas de corrupção, além de trazer à tona a passividade da população frente as falcatruas de seus representantes. De forma satírica, é abordado o descaso com coisa pública.

Sob direção de Eliza Pragana, a Damões Cia de Teatro convida o espectador a questionar as condutas éticas na política e entre os próprios cidadãos. Em palco, as críticas à questões tão atuais no Brasil são feitas de forma cômica, agregando à produção de uma peça moderna Russa as características do teatro contemporâneo brasileiro.

O elenco é formado por Babu Carreira, Bruno Gaspar, Clarissa Albuquerque Lima, Eduardo Moé Diniz, Eric Polly, Iuri Vieira, Julia de Lorean, Larissa Duarte, Maíra Dibe, Pedro Gonzalez e Rodrigo Amém.

Ficha técnica

O elenco é formado por Babu Carreira, Bruno Gaspar, Clarissa Albuquerque Lima, Eduardo Moé Diniz, Eric Polly, Iuri Vieira, Julia de Lorean, Larissa Duarte, Maíra Dibe, Pedro Gonzalez e Rodrigo Amém

Direção e Adaptação: Eliza Pragana

Figurino: Wanderley do Nascimento

Cenário: Rostand Albuquerque

Iluminação: Rúbia Vieira

Concepção: Clara Sanpi

Execução: Rayssa Duarte

Serviço: 'O Inspetor Geral'

Data: 20 a 28 de maio, de quarta a domingo. Sempre às 19h

Local: Teatro Glauce Rocha - Av. Rio Branco, 179 - Centro

Ingresso: R$ 40,00 (inteira), R$20,00 (meia)

Classificação indicativa: 10 anos