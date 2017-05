Nico Rezende lança novo DVD em show na Barra

O Windsor Marapendi será palco do lançamento do DVD, Nico Rezende canta Chet Baker, na sexta-feira dia 12 de maio no Espaço Aquário, ao lado dos músicos que gravaram em 2016 este DVD ao vivo no teatro da UFF em Niterói, Guilherme Gomes (trompete), Fernando Clark (guitarra), Alex Rocha (contrabaixo) André Tandeta (bateria) e Nico Rezende na voz e piano.

No repertório, apresentará os grandes sucessos do trompetista e cantor norte-americano Chet Baker, um dos artistas que mais influenciaram e revolucionaram o jazz. Para Nico, cantar as músicas de Baker será uma verdadeira honra. “Chet Baker é uma referência que carrego desde a adolescência, período em que comecei a ouvir jazz. Sempre tive o sonho de montar um show cantando e tocando as músicas dele”, disse Nico.

No repertório, apresentará os grandes sucessos do trompetista e cantor norte-americano Chet Baker, um dos artistas que mais influenciaram e revolucionaram o jazz

Com 30 anos de carreira, oito álbuns autorais e um DVD, o cantor, compositor, músico e arranjador Nico Rezende foi convidado para produzir o primeiro álbum solo de Cazuza, gravado e lançado em 1985, e grandes nomes da música brasileira (Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Gal Costa, Lulu Santos e Marina Lima) já requisitaram seus serviços como arranjador.

O Windsor Marapendi abre as portas para a música e diversifica ainda mais os seus serviços de experiência cultural proporcionando momentos únicos para hóspedes e cariocas.

Com 13 hotéis em diversas partes do Rio de Janeiro, sendo que três deles, localizados na Barra da Tijuca, uma das novidades da rede Windsor em 2017 está sendo proporcionar experiência e entretenimento aos turistas e cariocas.

“Queremos promover cultura na região e atrair o público local e quem sabe se tornar uma referência de boa música e diversão na Barra da Tijuca.”, afirma Marco Crea, gerente geral do Marapendi.

Serviço

Windsor Marapendi

Av. Lucio Costa 5400- Barra da Tijuca –RJ

Espaço Aquário: Próximo ao Lobby

Data: 12/05/2017

Couvert Artístico: R$ 65,00 por pessoa

Reservas de mesas até as 20:00 horas.

Primeira parte do Show: 21h -21:50

Segunda parte do Show: 22:15-23:15

Pré-Reservas obrigatória: Eventos Windsor Marapendi Tel.: (21) 2195-9900

Ou email: eventos.marapendi@windsorhoteis.com.br