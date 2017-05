Nico Rezende canta Chet Baker em show de lançamento de DVD

O Espaço Aquário, do Windsor Marapendi, recebe, no dia 12 de maio (sexta), às 20h, Nico Rezende cantando e tocando ao piano o repertório do cantor e trompetista norte- americano Chet Baker.

A apresentação marca o lançamento do DVD 'Nico Rezende canta Chet Baker'. E para esta apresentação Nico vai contar com o mesmo time de músicos virtuosos que o acompanhou na gravação do DVD: Guilherme Dias Gomes (trompete), Fernando Clark (guitarra), Alex Rocha (contrabaixo acústico) e André Tandeta (bateria).

Apresentação no Espaço Aquário, do Windsor Marapendi, no dia 12 de maio, marca o lançamento do DVD 'Nico Rezende canta Chet Baker'

Nico Rezende esbanja maturidade neste 'Nico Rezende canta Chet Baker', que pode ser considerada a mais agradável e sofisticada surpresa da discografia deste cantor, compositor, pianista, violonista e arranjador paulistano.

“Chet Baker é uma referência que carrego desde a adolescência, período em que comecei a ouvir jazz. Sempre tive o sonho de montar um show cantando e tocando as músicas dele”, conta Nico.

O artista e o quarteto virtuoso do show criam música na hora, de improviso, como manda a lei do jazz. Quem faz na hora é craque. Canções como My funny valentine, Day Break, But not for me, Just friends e Let´s get lost fazem parte do repertório do show no qual a voz de Nico se revela modulada e aclimatada ao estilo de Baker

Sobre Chet Baker

Chesney Henry Baker Jr. nasceu em 1929 e iniciou uma carreira de instantâneo sucesso em 1952 quando passou a integrar o quarteto do saxofonista e pianista norte-americano de jazz Gerry Mulligan (1927 – 1996), um dos criadores de um estilo mais sereno de jazz, rotulado como West coast jazz. O sucesso de Baker foi tamanho que logo ele estaria em cena, sem Mulligan, liderando o próprio quarteto. Entre 1953 e 1956, Baker fez gravações que consolidaram o estilo íntimo e pessoal do cantor e trompetista em escala mundial, fazendo um jazz tão cool quanto aconchegante.

Serviço: 'Nico Resende canta Chet Baker'

Data: Sexta, 12 de maio, às 20h

Local: Espaço Aquário (Windsor Marapendi) - Av. Lucio Costa 5400 - Posto 7 - Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 65,00

Mais informações: (21) 2195-9900 ou eventos.marapendi@windsorhoteis.com.br