La Taberna de Laura recebe show de Andrea Boaventura

A cantora Andrea Boaventura sobe ao palco do La Taberna de Laura no dia 13 de maio, às 20h, para dar um toque de brasilidade ao pub argentino de Copacabana. Acompanhada dos músicos Marcos Melo (cordas) e Gabriel Barreto (percussão), Andrea vai apresentar novas músicas e poesias autorais, além de um repertório eclético que tem feito sucesso em suas apresentações, indo do samba ao rap, passeando pela MPB, pelo pop e flertando com o forró.

Entre as músicas autorais estão 'Um tango a la Dusek', 'Perigo' e 'Fila Indiana', que vão ser mescladas com versões de composições já consagradas na voz de Chico Buarque ('Mambembe'), Gonzaguinha ('O gosto do amor') , Gilberto Gil ('A Paz'), Fagner ('Motivo'), Toquinho ('Para viver um grande amor'), Vanessa da Mata ('Essa boneca tem manual') e Leila Pinheiro ('Verde').

Andrea Boaventura

Andrea Boaventura é a atração do La Taberna de Laura nesta sábado, 13 de maio

Além de cantora, Andrea Boaventura também é escritora, poetisa, blogueira e, inusitadamente, cardiologista infantil. O contato da carioca com a música começou aos seis anos, quando acompanhava o avô sanfoneiro tocando vários instrumentos de percussão. Aos 14 anos, aprendeu a tocar violão e passou a cantar música gospel durante um bom tempo. A carioca também já participou de peças teatrais infantis compondo trilhas sonoras, até resolver se profissionalizar e estudar canto lírico e piano clássico com grandes mestres no Rio de Janeiro.

Apesar do gosto pela música clássica, as sementes plantadas na infância acabaram levando de volta à música popular que inspira os shows feitos atualmente. Andrea tem se apresentado em bistrôs da Zona Sul do Rio de Janeiro e vem conquistando o público com seu trabalho cada vez mais autoral, produzido pela IDM Produções. O sucesso na carreira musical também se repete na de escritora, com o blog de poesias intitulado “Poeminhas”, que conta com quase 10 mil seguidores.

O trabalho como poetisa rendeu o livro 'Poeminhas: o resgate de uma workaholic', lançado pela Dowslley Editora, no qual Andrea Boaventura narrra sua trajetória da vida médica e empresarial rumo à nova carreira de poeta, cantora e compositora.

Serviço: Andrea Boaventura no La Taberna de Laura

Direção musical: Mario Coutinho

Músicos: Marcos Melo (cordas) e Gabriel Barreto (percussão)

Data: 13 de maio, de 20h às 22h

Local: Rua Xavier da Silveira, 34 – Copacabana

Couvert artístico: R$ 20,00