Fundação Ceperj reinaugura sala Djanira no dia 20 de junho

Com o objetivo de fomentar a cultura em nosso Estado, através do incentivo à criação e ampliando o acesso a espaços públicos para exposições, a Fundação Ceperj, reinaugura no dia 20 de junho, a Sala Djanira, sua tradicional Galeria de Arte.

Por conta desta reinauguração, a Fundação publicou no dia 10 de maio, no Diário Oficial do Estado, edital de inscrição para que artistas que trabalham com pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, instalações, fotografia, lançamentos de livros e artes em geral, possam se candidatar a realizar exposições na Sala Djanira, integrando, gratuitamente, o calendário da Galeria. A partir do dia 11 de maio, o edital estará disponível, no site da Fundação Ceperj (www.ceperj.rj.gov.br)

As inscrições estarão abertas entre os dias 11 a 22 de maio e os candidatos deverão acessar o seguinte email: espaçoculturalceperj@gmail.com. Neste email, o artista deverá solicitar a ficha de inscrição que será posteriormente encaminhada pela comissão técnica do Espaço Cultural. O resultado final será divulgado, 5 de junho, após análise da comissão julgadora.

No edital, os interessados poderão obter, na integra, as informações necessárias sobre regulamentos e critérios de avaliação da comissão julgadora para a realização de exposições na Galeria. De acordo com um dos integrantes da comissão, o poeta Ivo Torres, entre os principais critérios a serem analisados sobre o artista e o seu trabalho são os seguintes: criatividade, características técnicas, qualidade plástica, temática e currículo.

A reinauguração da Galeria, que vem desenvolvendo um notável trabalho, desde 1986 e já promoveu mais de 300 mostras de pintura, desenho, escultura e fotografia, após um curto período de recesso, retorna as suas atividades.

A reabertura da Galeria, no dia 20 de junho, já será com a exposição de um dos artistas selecionados. A Mostra será realizada no horário de 18h às 22h, na Sala Djanira que fica na sede da Instituição, Av. Carlos Peixoto, 54- Térreo -Botafogo. Nos demais dias, a visitação poderá ser feita no horário de 10h às 18h.