Corpo do ator Nelson Xavier será velado nesta quinta-feira no Cemitério do Caju

O corpo do ator Nelson Xavier, de 75 anos, será velado nesta quinta-feira (11), a partir das 8h, na capela 1 do Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro.

O corpo do artista chegou ao Aeroporto Santos Dumont por volta das 17h30. Ele morreu no início da madrugada de hoje (10), em Uberlândia (MG), devido à insuficiência respiratória, em decorrência de um câncer que vinha tratando há cinco anos.

De acordo com a assessoria do Hospital Santa Genoveva, onde o ator estava, Nelson Xavier deu entrada na unidade por volta das 22h45 de terça-feira (9), com um quadro pulmonar grave, acompanhado da esposa e de familiares, e morreu às 0h45 desta quarta-feira.

O corpo será cremado às 16h no Cemitério Memorial do Carmo, também na zona portuária. Antes, haverá uma missa de corpo presente restrita a familiares e amigos.