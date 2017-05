'ConectaBiblioteca' divulga selecionados com meta de ampliar em 60% o número de novos visitantes

Apoiar a biblioteca a se posicionar como espaço vital para o desenvolvimento de comunidades. Essa é a proposta do Programa Conecta Biblioteca, que divulga a lista de 92 bibliotecas públicas hoje, dia 10, fruto de uma intensa articulação intersetorial para fomentar o debate sobre o uso desses espaços públicos.

As bibliotecas escolhidas atendem, em média, 74 mil usuários por mês e a meta é que o programa aumente em 60% o número de novos visitantes dessas bibliotecas, sendo que pelo menos 1/3 seja representado por jovens entre 14 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social.

“O processo de inscrição para a convocatória já mobilizou gestores e até prefeituras em diversos municípios do País. Algumas bibliotecas do interior da região Norte, por exemplo, foram reabertas e ganharam equipamentos especialmente para poder participar do Programa. Esse movimento é muito positivo e reforça o potencial do Programa para contribuir com políticas públicas para o setor, valorizando o papel desses espaços no desenvolvimento das comunidades”, destacou a CEO da ONG Recode, Elaine Pinheiro.

Como primeira atividade, o Programa reunirá presencialmente os profissionais das bibliotecas no I Encontro Nacional Conecta Biblioteca entre 30 de maio e 1 de junho, no Rio de Janeiro. Entre a programação do encontro, está o início do módulo sobre Pesquisa da Comunidade que, através da metodologia de Design Thinking, apoiará os profissionais sobre o levantamento de demandas da comunidade para a definição das atividades que irão atrair novos usuários.

O Conecta Biblioteca beneficiará milhares de pessoas em 24 estados e Distrito Federal, reunindo 18 bibliotecas públicas na Região Sudeste, nove no Sul, 11 no Centro-Oeste, 35 no Nordeste e 19 no Norte. Entre as participantes, a média é de cinco computadores por biblioteca. Através de um edital convocatório, a ONG Recode recebeu 180 inscrições.

Confira a lista dos selecionados e saiba mais informações sobre o calendário do Programa: www.recode.org.br/conectabiblioteca

Sobre o Conecta Biblioteca

Realização da ONG Recode e da Caravan Studios, o Conecta Biblioteca é um programa nacional de estímulo à transformação social por meio de bibliotecas públicas que reconhece esses espaços como vitais para o desenvolvimento de comunidades. Para isso, promove apoio e formação continuada a uma rede de profissionais de bibliotecas, estimulando-os a aprofundarem sua atuação como agentes de transformação.

Sintonizado com as políticas públicas para o setor, o Programa está orientado pelas metas estabelecidas no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Plano Nacional de Cultura (PNC) e também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). O Conecta Biblioteca tem o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates.