Cannes muda regras após polêmica com filmes da Netflix

O Festival de Cannes anunciou nesta quarta-feira (10) que a partir do próximo ano não vai permitir a disputa de filmes que não estrearem nas salas de cinema. A decisão foi tomada após os organizadores não chegarem a um acordo com a empresa norte-americana Netflix, que tem dois filmes na competição que não serão distribuídos.

"Qualquer filme que desejar competir à Palma de Ouro deverá ser primeiro distribuído nos cinemas franceses. Esta nova medida será aplicada a partir da edição de 2018 do Festival de Cannes", escreveu a organização em um comunicado.

Os dois filmes financiados pela Netflix que estão entre os 19 concorrentes pela Palma de Ouro são "The Meyerovitz Stories" do norte-americano Noah Baumbach, com Adam Sandler e Dustin Hoffman, e "Okja" do sul-coreano Bong Joon-Ho, com Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal.

Quando os longas foram anunciados, em abril, a escolha foi alvo de polêmica, já que as produções ficarão disponíveis apenas no serviço de streaming. A mudança nas regras do Festival aconteceu após rumores de que a organização voltaria atrás e retiraria os filmes da competição.

"Pedimos em vão que a Netflix aceitasse que esses dois filmes pudessem alcançar outro público nos cinemas franceses e não apenas seus assinantes. Por isso, o festival lamenta que não tenhamos chegado a nenhum acordo". De acordo com a organização da mostra, que acontece entre 17 e 28 de maio, a situação era "invisível" até o momento da polêmica. " O festival tem o prazer de acolher um novo operador que decidiu investir no cinema, mas quer reiterar seu apoio ao modo tradicional de exibição na França e no mundo", ressaltou o comunicado.