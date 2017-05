Ator Nelson Xavier morre aos 75 anos em Uberlândia

O ator Nelson Xavier morreu na noite desta terça-feira (9) em Uberlândia, Minas Gerais, aos 75 anos. A filha dele, Tereza Villela Xavier, usou sua página no Facebook para falar da perda do pai.

"Lamento informar a quem possa interessar que meu pai, Nelson Xavier, faleceu esta noite em Uberlândia. Seu corpo será transferido, celebrado e cremado no Rio de Janeiro em cemitério ainda não determinado. Agradeço desde já as mensagens de apoio. Ele virou um planeta! Estrela ele já era. Fez tudo o que quis, do jeito que quis e da sua melhor maneira possível, sempre", publicou ela em sua página na rede social.

Em 2014, o ator contou que fez um tratamento bem sucedido contra o câncer de próstata em 2004, ficando livre da doença. A declaração foi feita durante o Festival de Gramado, no qual ele recebeu o prêmio de melhor ator com o filme "A despedida", um de seus últimos trabalhos.

Ator já havia vencido um câncer de próstata em 2004

Nascido em São Paulo em 30 de agosto de 1941, Nelson Agostini Xavier fez curso de Direito, mas a paixão pela arte falou mais alto. Começou sua carreira no teatro e uma de suas primeiras peças foi “Eles Não Usam Black-tie”, em 1958.

No cinema, ele se destacou em filmes como “O ABC do Amor”, de 1967, e “Dona Flor e seus Dois Maridos”, de 1976. O filme "A Queda", de 1978, de Ruy Guerra, que lhe rendeu um Urso de Prata no Festival de Berlim.

Em 2010, Nelson interpretou Chico Xavier no cinemas. Na época, o ator afirmou que havia vivido ali seu melhor papel. “Nenhum dos personagens que fiz mudou minha vida. O Chico fez uma revolução”, contou na época.