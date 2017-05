'The Telegraph': Museu em Londres celebra 50 anos de Pink Floyd com mega exposição

Matéria publicada nesta terça-feira (9) pelo The telegraph conta que entre 13 de Maio e 1º de Outubro de 2017, o museu Victoria and Albert (V&A) será palco da mostra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, que marca os 50 anos do primeiro single da banda, Arnold Layne, lançado em 1967, na Inglaterra.

De acordo com a reportagem, trata-se da primeira grande retrospectiva sobre a banda, considerada pioneira do rock progressivo e uma das mais influentes da história da música do século 20.

The Telegraph diz que a mostra promete proporcionar ao visitante uma jornada audiovisual única ao universo que envolve a trajetória do Pink Floyd (música, design e apresentações ao vivo), desde o início da banda, na década de 1960, até os dias atuais.

O diário britânico afirma que a exposição será composta por 350 objetos, incluindo material inédito e peças usadas na concepção de capas de discos e em cenários de shows (como The Dark Side of the Moon, The Wall e The Division Bell), instrumentos, desenhos originais, projetos arquitetônicos, manuscritos de letras e pôsteres psicodélicos.

Durante a mostra, os visitantes também poderão conferir imagens de uma apresentação inédita e um show com iluminação a laser, finaliza o noticiário.

> > The Telegraph