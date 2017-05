'Start Me Up!' homenageia Rolling Stones no Rio em única apresentação

Um espetáculo inédito vai homenagear uma das maiores bandas de Rock de todos os tempos: os Rolling Stones! A trajetória da banda inglesa será contada pelo 'Start Me UP!' que, promete contar com detalhes a obra de Mick Jagger e cia. O tributo passará pelo Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro, no dia 12 de Maio.

O repertório é completo e interpretado de forma fiel, com direito a figurinos e instrumentos idênticos aos originais. Da época dos terninhos comportados, cabelo a la 'Beatles' e clássicos como 'Lady Jane' e 'Satisfaction', passando pela psicodelia e brilhantismo das composições 'Sympathy For The Devil' e 'Jumpin’Jack Flash', até o auge do grupo em sua fase mais madura.

A direção do espetáculo fica por conta do músico Ricardo Jr. Atuando no mercado musical há mais de 10 anos e trabalhando em grandes bandas como Ultraje a Rigor e Beatles Abbey Road. Ele conta que sempre participou de tributos e sentia falta de um voltado aos Rolling Stones. “Depois que conheci o Fernando Mello (que interpreta Mick Jagger), me impressionei com a semelhança e performance de palco e comecei a bolar ideias para o espetáculo, mas as coisas só começaram a acontecer em 2016, quando o Ultraje abriu para os Stones no Maracanã e eu tive a honra de conhece-los pessoalmente. A partir daí, comecei a ir atrás de músicos para o elenco.

O diretor conta que a escolha do elenco não foi nada fácil. “Eu precisava encontrar pessoas que fossem fãs, que tivessem as características de cada um, porque não basta tocar e cantar, os trejeitos no palco e a semelhança física são fundamentais para o show”.

Outro destaque do espetáculo é a ênfase que o grupo dá à fase em que Brian Jones ainda integrava os Stones. “Jones foi fundamental para o desenvolvimento musical deles. Infelizmente morreu cedo, mas nós queremos ressaltar sua genialidade, já que muitos o têm como o favorito”, explica Jr.

Após meses de busca, percorrendo brechós e costureiras, a produção adaptou e customizou objetos para conseguir o máximo de fidelidade aos itens originais. “Os instrumentos foram a parte mais difícil, devido aos preços e a dificuldade de encontrar cada um deles. Mas, apesar de muito raros, conseguimos reunir a maioria. Temos uma cítara indiana e até um Dulcimer (instrumento indígena americano)”, conta o diretor.

O elenco é formado por Fernando Mello (Mick Jagger), Marcelo Ceglie (Keith Richards), Bart Silva (Charlie Watts), Johnny Zaney (Bill Wylman) e Gabriel Costi (Brian Jones e Ron Wood). A produção fica por conta de Brunno Moreira.

A ABR Produções é a responsável pela turnê nas quatro cidades. Segundo o produtor, Carlos Picchi D’Ambrosio, o espetáculo faz todo fã de rock viajar no tempo. “É impressionante como parece que você está vendo os Stones ali na sua frente. Tanto a banda quanto os staffs têm a preocupação de fazer tudo com o máximo de fidelidade”.

O show conta ainda com uma superprodução e projeções que completam a experiência

Serviço: Start Me UP! - Rio de Janeiro

Data: 12 de Maio, às 21h

Local: Teatro Bradesco - Av. das Américas, 3900 - 160 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação: Livre

Ingressos e mais informações:

http://www.teatrobradescorio.com.br/Programacao/199_ROLLING+STONES+TRIBUTE