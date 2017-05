'Rua do Odéon' conta história de livraria que serviu de polo cultural na França no século XX

França, primeira metade do século XX. De 1915 a 1951, La Maison des Amis des Livres, a livraria de Adrienne Monnier, na rua do Odéon, foi um importante ponto de encontro para intelectuais como Paul Valéry, André Gide, Jean Cocteau, André Breton, Walter Benjamin e James Joyce. O local funcionava também como editora, e uma de suas publicações em especial teve grande repercussão: a primeira edição em francês do romance Ulisses, de Joyce, em 1929.

Os textos que compõem a obra apresentam uma espécie de relato fragmentado da trajetória dessa livraria, de suas várias atividades e de alguns de seus frequentadores. Editado conforme as vontades de Adrienne, o livro apresenta três partes. A primeira, “Os amigos dos livros”, reúne textos da livreira que têm a ver com o nascimento de sua vocação e com o exercício de sua profissão. A segunda parte, “Rua do Odéon”, apresenta as lembranças de sua vida de livreira. A terceira parte, “Outras lembranças”, agrupa três artigos que Adrienne reservava para uma outra obra que teria como objetivo apresentar suas memórias pessoais e suas lembranças de infância.

Lançamento da Autêntica Editora, com tradução de Júlio Castañon, Rua do Odéon é o autorretrato de uma mulher apaixonada, culta e que soube reunir em torno de si um fascinante grupo de intelectuais; é, acima de tudo, uma homenagem à literatura.

Adrienne Monnier (1892-1955), parisiense, foi livreira, editora, organizadora de encontros culturais e figura influente na cena modernista na Paris dos anos 1920 e 1930. Fundou em 1915, em Paris, na rua do Odéon, a livraria La Maison des Amis des Livres, que funcionava também como biblioteca de empréstimo, sendo frequentada por importantes intelectuais da época. Publicou livros de algumas dezenas de autores e as revistas literárias Le Navire d’Argent e La Gazette des Amis des Livres, ambas de curta duração, tendo ainda difundido algumas outras revistas, como a Littérature, publicada pelos surrealistas Breton, Aragon e Soupault.