Nei Lopes e José Rivair lançam Dicionário de História da África

O escritor, compositor e estudioso das matrizes africanas na cultura brasileira Nei Lopes e o professor de História da África José Rivair lançam na próxima segunda-feira (15), na Livraria Blooks, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a partir das 19h, o Dicionário de História da África.

Indispensável para todas as pessoas envolvidas com movimentos negros, culturais e sociais, além de importante instrumento para educadores, o dicionário foge das abordagens convencionais trazidas por cronistas árabes e pelos escribas de navegadores portugueses para contar a história da África. A obra cobre o período que vai da ascensão do islamismo no século VII à derrocada do Império Songai no século XVI.

Mais do que estabelecer a historicidade de pessoas, povos, instituições, normas sociais, crenças e costumes, este livro oferece chaves para a interpretação da realidade social, política e cultural da África a partir das experiências dos próprios africanos. Com uma perspectiva libertária, os mostra como sujeitos plenos e atuantes a partir dos saberes, das formas de organização social e das técnicas herdadas de suas tradições ancestrais.

Entre os mais de 1.200 verbetes do livro, estão: Árvores simbólicas, Beta Mariam, Cidades, Circuncisão, Djeli, Escritas africanas, Igrejas rupestres, Macúria, Mansa, Mulheres, Navegações africanas, Ritos de passagem, Senioridade, e Sociedades secretas.

Além disso, a obra traz, entre outros, uma síntese cronológica, contextualizando os principais acontecimentos no continente africano no período tratado; interações e conflitos religiosos; as disputas pelo controle das fontes de riquezas e das rotas de comércio; biografias de figuras históricas; referências cruzadas entre os verbetes e uma extensa bibliografia relacionada.