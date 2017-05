Com homenagem ao Brasil, Palermo sedia 'Semana das Culturas'

A cidade de Palermo, no sul da Itália, receberá entre os dias 12 e 23 de maio a "Settimana delle Culture" ("Semana das Culturas"), evento que está em sua sexta edição e contará com 235 atividades, incluindo mostras, espetáculos teatrais, laboratórios, conferências, visitas guiadas, concertos e gastronomia.

Neste ano, a "Settimana delle Culture" terá atrações ligadas a locais como Brasil, Oriente Médio, Japão, Marrocos, Holanda, Inglaterra, Áustria, Afeganistão, entre outros. "Queremos que lugares pouco conhecidos sejam abertos a todos. Estamos orgulhosos da participação de diversas comunidades étnicas", afirmou a presidente do evento, Gabriella Renier Filippone. A Semana contará com uma noite de homenagens às vítimas do "massacre de Capaci", que matou o juíz antimáfia Giovanni Falcone e mais quatro pessoas em 1992, nos arredores de Palermo.

A iniciativa recebeu até uma medalha do presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Programação

A pré-estreia do evento acontecerá no dia 11 de maio, na sala no Teatro Massimo, com a mostra "Artistas e artesãos de excelência". Nela estarão expostas roupas usadas em peças teatrais, e às 19h30, na Praça Sant'Anna, haverá música ao vivo.

No mesmo dia, acontecerá também uma homenagem às culturas brasileira, argentina e siciliana, no Teatro Santa Cecilia, às 21h. O concerto "Samba, tango e noi" ("Samba, tango e nós") reunirá artistas como Vincenzo Palermo, Giuseppe Milici, Juan Carlos Ghioldi e Giampaolo Terranova.

Já na cerimônia da abertura do evento, em 12 de maio, o coral da Polícia Municipal se apresentará às 17h, no Palácio Sant'Elia.

Depois será a vez do "Coral do Sorriso". No local, ficará exposto um grande painel de cerâmica do artista Giuseppe Gerbino que homenageia Falcone e o também juiz Paolo Borsellino, outra vítima da máfia.

No dia 23 de maio, aniversário do massacre de Capaci, haverá um show de Aida Satta Flores dedicado a Giovanni Falcone. Já o cine-teatro "Lux" receberá o espetáculo teatral "Ribelle" ("Rebeldes"). Para a programação completa, acesse o site: www.settimanadelleculture.it