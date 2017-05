Clarice Falcão apresenta show do seu segundo álbum, 'Problema Meu' no Rio

A cantora, compositora, atriz e roteirista Clarice Falcão apresenta o show de seu segundo álbum, 'Problema meu' (2016), com canções novas como: 'Irônico', 'Como é que eu vou dizer que acabou?', 'Eu escolhi você' e 'Eu sou problema meu', que inspira o nome do disco.

Do álbum, a artista apresenta 11 canções autorais, além de 'Banho de piscina', de João Falcão (pai de Clarice), 'A volta do mecenas', do jovem compositor Matheus Torreão, e uma versão da balada hit electropop 'L'Amour Toujours (I'll Fly With You)', sucesso do DJ italiano Gigi d'Agostino.

O repertório também conta com canções do primeiro álbum, 'Monomania' (2013). A banda é formada por baixo, bateria, guitarra e teclados/programação.

Serviço: Clarice Falcão

Clarice Falcão apresenta o show de seu segundo álbum, 'Problema meu' (2016) no Teatro Sesi Centro

Data: 10 de maio, quarta-feira, às 19h30

Local: Teatro Sesi - Av. Graça Aranha nº 1, Centro

Ingressos: R$ 34,00 (Inteira) – R$ 17,00 (Meia). Vendas em www.ingressorapido.com.br

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: 2563-4163