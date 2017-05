Céu e Boogarins gravam faixa inédita que será apresentada no Rock in Rio

O público terá novidades nesta edição no Palco Sunset. Alguns artistas estão gravando faixas exclusivas para serem apresentadas em primeira mão no evento, e a última quinta-feira (4) foi de muito trabalho para a Céu e os Boogarins no Red Bull Studio, em São Paulo.

Com produção do Rock in Rio, os artistas gravaram uma faixa inédita chamada "Foi mal", de autoria dos Boogarins. O encontro será oficializado no primeiro dia de evento, 15 de setembro.

Para Zé Ricardo, diretor artístico do Palco Sunset, não haveria combinação mais harmônica para Céu neste momento. "A Céu já havia mencionado em outras ocasiões sua admiração pelo trabalho da banda. Ela é uma cantora especial, tem essa particularidade, um estilo que não parece com ninguém, único. Essa liberdade nos arranjos faz com que possa ter sucesso em um show com João Donato, como foi sua estreia no Rock in Rio 2011, ou com Boogarins, com quem tocará, abrindo a tarde do Palco Sunset no Rock in Rio 2017", comenta.

Artistas gravaram faixa inédita chamada "Foi mal", de autoria dos Boogarins

O produtor acresce que o público pode esperar muita psicodelia e groovie neste encontro. O público poderá ouvir a faixa pelo site da Red Bull, em data ainda não anunciada. No Rock in Rio, será a vez de o público conferir ao vivo.

Céu & Boogarins

O Sunset terá em seu primeiro dia de evento dois nomes conhecidos e reconhecidos por sua autenticidade: Céu e Boogarins. Céu ganhou espaço no cenário musical brasileiro em 2005, após o lançamento do primeiro álbum, que leva seu nome. O disco, aclamado pela crítica, teve três indicações ao Grammy. Nestes mais de dez anos de carreira, a cantora apresentou diversos estilos musicais até chegar ao Tropix, lançado em 2016, que traz um estilo mais psicodélico.

Daí a sinergia com Boogarins. Embora venha de Goiânia, onde o estilo Indie é muito popular e não traz nenhuma tradição de psicodelia, é este último o estilo apresentado pelo quarteto formado pelo cantor e guitarrista Fernando "Dinho" Almeida, o guitarrista Benke Ferraz, Ynaiã Benthroldo na bateria e Raphael Vaz no contrabaixo.

Seguindo a mesma linha das outras atrações que já estiveram e que estarão no Palco Sunset, Céu e Boogarins têm uma carreira internacional. Céu esteve em diversos países com a turnê de Tropix, como Estados Unidos e Canadá, enquanto Boogarins fez diversas turnês cantando em português, na América do Norte e Europa.