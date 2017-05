Candidatura de forte veneziano a Patrimônio da Unesco avança

A candidatura das "Obras de Defesa Venezianas entre os séculos 15 e 17" - fortificações históricas construídas por mais de mil quilômetros entre Itália, Croácia e Montenegro - na lista dos Patrimônios Universais da Unesco teve um importante avanço nesta semana com o apoio de uma importante instituição internacional.

Segundo o Ministério dos Bens Culturais da Itália, o Mibact, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos) começou, com uma recomendação do Comitê do Patrimônio Universal da Unesco, a apoiar a inscrição de locais como Bérgamo, Palmanova, Peschiera del Garda, na Itália; Zadar e Sibenik, na Croácia; e Kotor, em Montenegro, cidades próximas ao Mar Adriático que abrigam parte das construções.

A validação definitiva da candidatura, no entanto, deverá ser decidida, reconhecida ou negada, durante a 41ª sessão do Comitê do Patrimônio Universal da Unesco, que acontecerá na Cracóvia, na Polônia, de 2 a 12 de julho. A proposta de candidatar as famosas "Obras de Defesa Venezianas", relembra o Mibact, foi apresentada em janeiro de 2016 pela Itália junto com Croácia e Montenegro. O projeto reúne os sistemas defensivos "modernos" mais representativos da República de Veneza, que também era conhecida como a "Serenissima", deslocados no "Stato di Terra", a porção italiana de terra que pertencia à república, e no "Stato da Mar", territórios que também pertenciam ao país e que estavam na costa do Mar Adriático e do Mediterrâneo Oriental.