'The Guardian': Steven Seagal é banido da Ucrânia por ser considerado “ameaça à segurança nacional”

Matéria publicada neste sábado (6) pelo The Guardian conta que o ator de filmes de ação Steven Seagal foi banido por cinco anos da Ucrânia por ser considerado uma “ameaça à segurança nacional”.

Segundo a reportagem isso aconteceu porque Seagal recebeu cidadania russa em novembro do ano passado, quando recebeu o passaporte russo das mãos do próprio presidente Vladimir Putin.

O diário afirma que Steven Seagal se tornou inimigo aos olhos da Ucrânia após demonstrar simpatia pelas ações do governo russo. Em 2014, por exemplo, ele disse ter considerado a anexação da Crimeia (então região da Ucrânia) pela Rússia algo “muito razoável”.

Ao receber o passaporte russo no ano passado, Steven Seagal ouviu do presidente Vladmir Putin que o “relacionamento pessoal dos dois deve continuar”.

Ainda conforme o The Guardian, uma lista negra de 500 pessoas consideradas perigosas para a Ucrânia havia sido liberada pelo governo ucraniano. Ela continha o nome de Steven Seagal e também do ator francês Gérard Depardieu.

Crise. Rússia e Ucrânia estão em crise desde 2014, quando o então presidente ucraniano, Yulia Tymoshenko, decidiu iniciar uma aproximação do país com a Rússia em detrimento de um acordo com a União Europeia. A decisão provocou uma série de protestou que culminaram na deposição do presidente, o que irritou a Rússia e a população russa na Ucrânia.

