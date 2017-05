São Francisco Xavier recebe Mostra de Arte e Cultura em julho

A MAC-SFX 2017 (Mostra de Arte e Cultura de São Francisco Xavier 2017) será realizada durante todo mês de julho, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. A edição deste ano conta com verba do Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

O evento tem por objetivo difundir e valorizar as produções artísticas e culturais locais. A ideia é criar oportunidades para que os artistas - residentes fixos e os de segunda residência - possam se manifestar por meio da exposição de seus trabalhos, nas mais diversas formas de expressão, sejam elas na música, teatro, performance, dança, cinema e artes visuais (pintura, escultura e fotografia).

Segundo Fátima Gilberti, diretora geral da MAC-SFX, São Francisco Xavier tem um potencial artístico enorme e a mostra dá visibilidade a essa vocação do distrito. “Reunir todas as formas de expressão num único espaço – e público - tem como propósito atrair tanto a comunidade urbana como a rural para o contato com a cultura e seu importante papel no desenvolvimento social, cultural e econômico da comunidade”, afirma Fátima.

A exemplo da edição de 2015, quando participaram 78 artistas, as seis salas do Casarão da Fazenda da Prefeitura de São José dos Campos, um dos poucos, senão o único modelo da arquitetura dos anos 1920, irá abrigar as obras durante todo mês de julho. A exposição será aberta ao público gratuitamente, de quinta a segunda-feira, das 10h às 18h. A comunidade da área urbana e rural também poderá desfrutar de visitas guiadas.

“A mostra pretende, entre outras ‘provocações’, incentivar o resgate das tradições e misturar jovens talentos a artistas profissionais. A ideia é estimular e aprimorar os trabalhos para promover a inclusão social e cultural dos moradores, despertando-os para habilidades desconhecidas, que trabalhadas podem gerar, além do prazer, renda”, argumenta Fátima.

Alunos

Os alunos das escolas públicas do distrito terão um período exclusivo para visitação, entre os dias 1º e 15 de agosto. A estratégia é promover a inclusão cultural e social dos jovens com a MAC-SFX 2017. Para tanto, os artistas acompanharão os estudantes nas visitas, com o objetivo de promover total interação com as obras de arte. Os artistas também realizarão atividades com os estudantes.

Durante todo mês de julho, além da exposição de artes visuais, serão realizados nos finais de semana 16 apresentações de estilo musical variado, que vai da viola caipira ao hip hop, com músicos e grupos da cidade e convidados. As apresentações acontecerão em uma tenda montada na área externa do Casarão da Fazenda, como o antigo curral, salas de depósito, ou ao ar livre. Essas atividades também serão abertas ao público em geral.

Ainda estão programadas as apresentações de 12 grupos de artes cênicas - dança, performance e teatro -, com artistas locais, também nos finais de semana de julho, nas áreas externas do Casarão, na tenda ou ao ar livre, dependendo da linguagem de cada atividade.

Oito sessões de filmes – entre longas e curtas-metragens -, todas as sextas-feiras do mês, estão agendadas na tenda que será montada na área externa do Casarão. Assim como todas as atividades, esta também será aberta ao público, considerando, no entanto, a faixa etária permitida.

Oficinas de arte ainda fazem parte da programação. Estão previstas oficinas de cerâmica, madeira, mosaico, desenho, confecção de pipas, carimbo, oficina de zines, pintura em tela, entre outras técnicas, que serão ministradas por artistas presentes ou não na MAC-SFX 2017. Elas também estarão abertas ao público em geral e acontecerão nas salas externas do Casarão, das 14h às 18h.

Sobre a MAC-SFX

Em 2015, o evento tomou corpo e inovou, resgatando o espaço conhecido como Casarão da Fazenda

Nesta quarta edição da MAC-SFX a estratégia é concentrar todos os eventos nos espaços da antiga fazenda de café para despertar na comunidade a importância da preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico de São Francisco Xavier. Outra inovação foram oficinas de arte, ministradas por artistas convidados, promovendo a troca de experiências e utilizando todos os espaços da área do Casarão. A MAC-SFX é uma iniciativa independente dos artistas do distrito, que acontece a cada dois anos.

Em sua quarta edição, a mostra já faz parte do calendário de eventos da cidade e vem contribuindo para o fortalecimento da cena artística e cultural regional, bem como do turismo, movimentando a economia local.

O primeiro evento foi realizado há 11 anos quando artistas moradores da cidade se reuniram e apresentaram seus trabalhos nos restaurantes de São Francisco Xavier. Em 2015, o evento tomou corpo e inovou, resgatando o espaço conhecido como Casarão da Fazenda. Naquela edição, as escolas públicas foram convidadas para visitar a exposição e, para surpresa da organização, a maioria nunca tinha tido experiência semelhante. A novidade foi tamanha que os alunos voltaram com suas famílias.