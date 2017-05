ID_BR e Copacabana Palace realizam ação beneficente em prol das questões raciais

Pela primeira vez, na cidade do Rio de Janeiro, será realizado o Jantar Beneficente Sim à Igualdade Racial em prol da equidade de oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa é do Instituto Identidades do Brasil, ID_BR, em conjunto com empresários, autoridades, jornalistas e celebridades.

O objetivo é arrecadar fundos para ações e programas educacionais do Instituto. O evento acontecerá na noite de 11 de maio, no Copacabana Palace, no salão Golden, às 19h. Cotas de patrocínio estão à venda.

A atriz Cris Vianna, o ator Antônio Pitanga e a jornalista Flávia Oliveira serão as mestres de cerimônias do jantar, que também contará com as presenças confirmadas de nomes como Preta Gil e Raissa Santana, primeira Miss Brasil negra após 30 anos.

Além de um menu exclusivo do hotel, o jantar conta com uma programação variada que inclui, entre algumas surpresas, um leilão beneficente. Entre os itens a serem leiloados estão: uma camisa oficial autografada por todos os jogadores da seleção brasileira de futebol masculino; uma lycra utilizada e autografada pelo campeão mundial de surf Gabriel Medina; e luvas autografadas pelo lutador José Aldo. Alunos beneficiados pelo programa de estudos, que concede bolsas de idiomas, também farão uma apresentação durante a cerimônia.

No mês de março, o ID_BR lançou a campanha Igualdade Racial: uma causa de todos no São Paulo Fashion Week. O vídeo da campanha foi veiculado antes dos 26 desfiles que ocorreram na sala da bienal. Entre os 26 embaixadores que participam do vídeo estão nomes como as cantoras Elza Soares e Mc Soffia, a líder religiosa Mãe Beata de Iemanjá, e a empresária Luiza Helena Trajano.

A compra das cotas ou convites individuais pode ser feita através dos telefones:

SP: Roberto Andraus (11) 98224-8005

RJ: Marcel Packness (21) 96989-1763

RJ: Márcio Caetano (21) 9322-9273