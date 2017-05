Espetáculo musical homenageia 100 anos de Carinhoso e resgata sucessos de Pixinguinha

Uma das mais famosas canções da Música Popular Brasileira completa 100 anos em 2017. Os versos de Carinhoso, composto por Pixinguinha quando tinha apenas 20 anos, passaram por diversas regravações e centenas de releituras e, serão novamente recitados em música por três vozes femininas no espetáculo Mulheres em Pixinguinha.

A apresentação será na sexta-feira (12/05) às 20h no Theatro D. Pedro, em Petrópolis. A atração chega a cidade através do Sesi Cultural.

Alfredo da Rocha Vianna Jr. ainda não era o Pixinguinha quando começou a ser chamado de prodígio, encantando com sua musicalidade incomum e facilidade para instrumentos e improvisos. A primeira gravação de Carinhoso foi acontecer apenas em 1928. Quase dez anos depois, João de Barro, pseudônimo do compositor Braguinha, escreveu a letra que a eternizaria de uma vez por todas. A canção ficou ainda mais famosa após a clássica interpretação de Orlando Silva em 1937. De lá para cá muitos nomes de peso da MPB cantaram versões apaixonadas de Carinhoso: Marisa Monte, Paulinho da Viola, Francisco Alves e Elis Regina são alguns deles.

Porém o espetáculo vai muito além de Carinhoso. A obra de Pixinguinha foi vasculhada com uma lupa totalmente feminina com a preocupação de observar nas entrelinhas musicais, o que ainda não tinha sido visto. Além de arranjos apurados, o trio de mulheres formado por Neti Szpilma (voz), Sheila Zagury (piano) e Daniela Spilmann (sax e flauta), cria no palco uma atmosfera de volta à casa do compositor. A homenagem singela e romântica ainda comemora os 114 anos do nascimento de Pixinguinha.

No repertório estão clássicos que reverenciam o talento máximo do choro brasileiro: Lamentos, O Gato e o Canário, Página de Dor, Cheguei, Um a Zero e Valsa Triste. O espetáculo é de grande valor e que deve ser visto pelos amantes da boa música brasileira.

Os ingressos para apresentação custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) e estão à venda na bilheteria do Theatro D. Pedro (aberta das 14h às 20h). Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao SESI pagam meia-entrada.

