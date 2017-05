Corpo de Almir Guineto é sepultado no cemitério de Inhaúma

O sambista Almir Guineto foi sepultado na tarde deste domingo (7) no Cemitério de Inhaúma, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Almir de Souza Neto morreu na tarde de sexta-feira (5) aos 70 anos, vítima de complicações decorrentes da diabetes.

O sambista ficou internado por dois meses no Hospital Clementino Fraga Filho, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, para se tratar de pneumonia e problemas renais crônicos.

Nascido e criado no Morro do Salgueiro, na Tijuca, na Zona Norte da cidade do Rio, Guineto foi um dos fundadores do Fundo de Quintal e também cavaquinista do grupo Os Originais do Samba, que tinha como cantor o humorista Mussum.

Além de cantor, Almir Guineto também era compositor e suas músicas foram gravadas por vários artistas. Entre seus maiores sucessos como compositor está Coisinha do Pai (em parceria com Jorge Aragão e Luiz Carlos). Em sua voz, ficaram famosas canções como Caxambu e Insensato Destino.