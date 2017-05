Refugiados fazem 'Dia da Pizza' na Itália

Um grupo de refugiados organizou o primeiro "Dia da Integração da Pizza", uma degustação de pizza no prato realizada no Instituto Giacomo Leopardi, em Milão, na Itália. O evento aconteceu ao final de um curso oferecido pela própria instituição, que ensinou os imigrantes a prepararem pães e pizzas.

O projeto foi financiado pelo Sistema de Proteção para Refugiados (SPRAR) em colaboração com o instituto. Durante as aulas, os jovens refugiados, guiados por professores e especialistas na área, aprenderam a lidar com farinhas, leveduras, normas de higiêne e segurança, sistemas de qualidade, fornos e massas.

"Estamos muito felizes por ter colocado em prática esse projeto, uma oportunidade concreta para quem chegou à Itália de se integrar em nosso mercado de trabalho", afirmou Giuseppa Bottaro, coordenadora de formação e orientação profissional do Instituto Aniene.

As figuras do pizzaiolo e do padeiro são muito requisitadas não apenas em pizzarias e padarias, mas também em restaurantes, supermercados e em diversas áreas comerciais. No fim do curso, os alunos receberam um atestado de participação e o HACCP, documento necessário para trabalhar.