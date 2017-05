Musa da Lava Jato, Luciane Hoepers, será capa da Sexy 

Depois de ocupar grande parte do noticiário, das rodas de conversa e mexer significantemente com a política no Brasil, a Lava Jato chegou às páginas da Sexy.

A modelo Luciane Hoepers, 33 anos, presa na Operação Miqueias em setembro de 2013, será capa da revista em agosto.

“O ensaio da revista promete glamour , riqueza e muito poder . Remexer as estruturas política do Brasil”, adianta a musa fitness.

Além do envolvimento com políticos brasileiros, Luciane é também conhecida por suas inúmeras plásticas.

“Sou uma Musa Fitness lapidada por plásticas, mais de 14 cirurgias, somando um montante de R$ 400 mil”, revela a gata.

A Lava Jato pode ser considerada também um desdobramento da Operação Miqueias. Luciane foi presa suspeita de ser uma das arquitetas de um esquema de desvio de dinheiro de fundos de pensão municipais, que movimentou cerca de 300 milhões de reais.