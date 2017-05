'Luzes da Cidade' de Charles Chaplin com piano ao vivo no CCMJ

O encanto do cinema mudo com acompanhamento musical em tempo real chega ao programa 'Música no Palácio', desenvolvido pelo Museu da Justiça-Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (CCMJ) em parceria com a Escola de Música da UFRJ, que assina a curadoria artística da série de concertos.

O pianista Paulo José Campos de Melo tem o desafio de narrar com precisão cenas do clássico 'Luzes da Cidade',do genial Charles Chaplin.O concerto será apresentado no dia 9 de maio, às 19h, na Sala Multiuso do CCMJ, localizada no pavimento térreo do Antigo Palácio da Justiça.

Na era do cinema mudo, quase sempre as projeções cinematográficas eram acompanhadas por música executada ao vivo. Na falta de diálogos e sons, ela ajudava a contar a história, estabelecendo andamentos, climas emocionais, ambientações dramáticas e pontuações cômicas. O programa 'Música no Palácio' fará uma ponte com essa época e realizará seu segundo concerto de cinema com música ao vivo.

O pianista Paulo José Campos de Melo

Concertista pela Berliner Hochschule der Künste (Escola Superior de Artes de Berlim) e formado pelo Conservatório Carlos Gomes, o pianista Paulo José Campos de Melo tem larga experiência internacional, tendo se apresentado em mais de 20 países da Europa e nas Américas do Norte e do Sul. Atualmente,é superintendente da Fundação Carlos Gomes, no Pará, e organista titular da Catedral Metropolitana de Belém.

O filme conta a história de um boêmio que se interessa por uma florista cega a quem tenta ajudar a pagar o aluguel atrasado e a restaurar a visão. Porém, ela pensa que seu benfeitor é, na verdade, um milionário.

Serviço: 'Música no Palácio' – Concerto de Câmara apresenta 'Cinema com Música ao Vivo': Exibição do filme 'Luzes da Cidade', de Charles Chaplin, com acompanhamento do pianista Paulo José Campos de Melo

Curadoria Artística: Escola de Música da UFRJ

Produção: CCMJ

Data: 9 de maio, às 19h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita. Senhas distribuídas a partir das 18h30

Local: Sala Multiuso do CCMJ - Antigo Palácio da Justiça - Rua Dom Manuel, 29, Centro

Mais informações: 3133-3366 / 3133-3368