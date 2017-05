Inn Gallery une arte e design em estréia ao lado de artistas renomados

A galeria de arte contemporânea Inn Gallery @inngallery.br, une arte e design e estréia ao lado de artistas renomados, com um novo conceito em um espaço exclusivo para artistas e designers, propondo o melhor de cada segmento e suas conexões.

Os principais objetivos da galeria são direcionar, inserir e promover artistas no mercado nacional e internacional, oferecendo galeria virtual www.inngallery.com.br e promovendo ações especiais ao longo do ano.

O projeto de arte, desenvolvido pela curadora e produtora cultural Carmen Pousada , se destaca em um cenário coletivo onde grandes nomes como: David Dalmau, Sonia Menna Barreto, Caciporé Torres, Yutaka Toyota, Inos Corradin entre outros se conectam a novos artistas.

Para o projeto de joias, que visa a inserção de designers no mercado de arte, fazendo junção entre os dois universos, a curadora Eliane Soares apresenta nomes como: Janice Perez, Mel Chung, Barbara Guth, Bruna Figueiredo, Chris Zupelli, Flavio Franco, Ana Cecilia Sottano entre outros.

A galeria localizada na Rua Melo Alves, 138 abre suas portas no dia 10 de Maio das 19h as 22h, com um grande evento de inauguração apenas para convidados.