Iniciam nesta quarta inscrições para 16ª Jornada Nacional de Literatura

O período de inscrições para a 16ª Jornada Nacional de Literatura, que acontece de 2 a 6 de outubro, em Passo Fundo/RS, inicia no dia 10 de maio. Já as inscrições para a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura iniciam no dia 15 de maio.

Para ambos os eventos, as vagas são limitadas e o prazo para realizar as inscrições encerra no dia 21 de agosto. Serão disponibilizadas duas mil vagas para a Jornada e 20 mil para a Jornadinha.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site www.upf.br/16jornada. Os valores e a programação também podem ser conferidos no site do evento. A 16ª edição é realizada pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e pela Prefeitura de Passo Fundo.

A Jornada conta com os patrocínios do Banrisul, da Corsan, da Companhia Zaffari & Bourbon e com o apoio do Ministério da Cultura, além da parceria cultural do Sesc, dentre outras empresas e órgãos. Informações sobre a programação completa podem ser obtidas no portal www.upf.br/16jornada, pelo e-mail: jornada@upf.br ou pelo telefone (54) 3316-8368.