Exposição de imagens conta a história dos 60 anos de Furnas

A mostra reúne fotos e vídeos do acervo da companhia, destacando a construção da primeira hidrelétrica de grande porte do país, das primeiras linhas de transmissão e a evolução histórica dos empreendimentos. As imagens apresentam ainda a interação com as comunidades locais, a preocupação com a conservação ambiental e os projetos e ações desenvolvidos para promoção da cidadania e capacitação de mão de obra.

A exposição tem uma carga histórica significativa, mostrando o contexto do Brasil e seus personagens na época da inauguração da hidrelétrica de Furnas (MG), cuja entrada em operação foi determinante para o desenvolvimento industrial do Sudeste brasileiro.

“A mostra vai permitir ao visitante perceber não só a importância de FURNAS para o desenvolvimento do país, mas também como ela segue presente nas pequenas coisas do dia a dia, da grande indústria aos aparelhos eletrodomésticos”, afirma a curadora, Luiza Carino. As formas geométricas e as conexões das torres de transmissão foram usadas como inspiração para a identidade visual da exposição, desenvolvida em parceria com a cenógrafa Pati Faedo.

Valores da empresa como sustentabilidade, trabalho em equipe, atuação por processos e transparência estão representados na cenografia por meio do uso de metal reciclado, tubulações e conexões aparentes, além de peças e tecidos transparentes.

“A exposição é interativa, os visitantes poderão aprender sobre o funcionamento de uma usina hidrelétrica em um jogo virtual, ter acesso a curiosidades e informações sobre eficiência energética e conservação de energia em um painel de controle semelhante aos utilizados para operação de usinas e subestações, e até montar quebra-cabeças imantados sobre empreendimentos do setor elétrico”, explica a curadora.

Nos vídeos e fotos históricas, os visitantes são apresentados a personalidades da época da inauguração da hidrelétrica de Furnas, como os presidentes Juscelino Kutbishek, Ernesto Geisel, João Figueiredo, além de outros atores importantes da história recente do Brasil.

A capacitação técnica dos especialistas brasileiros a partir da construção, operação e manutenção da primeira grande usina e dos grandes troncos de transmissão de energia do país, também está presente na mostra, assim como a preocupação da empresa com as questões sociais e ambientais nas áreas de influência de seus empreendimentos. Fotos dos colaboradores de FURNAS também têm lugar na mostra, que é um mergulho na história da geração e transmissão da energia elétrica no Brasil.

Serviço

Exposição:

FURNAS - 60 anos fazendo o futuro acontecer

Local: Espaço Furnas Cultural (Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo – RJ)

Abertura: 27 de abril de 2017

Horário: 19h às 22h

Visitação: Até 11 de junhoTerça a sexta, das 14h às 18h

Sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h

Entrada franca