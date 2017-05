Exposição com fotos do Japão chega a São Paulo neste mês

A exposição itinerante Tohoku - Através do olhar dos fotógrafos japoneses, uma parceria com a Fundação Japão, chega ao Brasil neste mês para percorrer quatro capitais: São Paulo, Curitiba, Manaus e Recife.

Na capital paulista, a mostra, que veio do México, fica em cartaz de 26 de maio a 12 de julho no Centro Cultural São Paulo. São 123 fotografias de Tohoku, uma região do arquipélago japonês dividida em seis províncias: Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Miyagi e Fukushima. Após sua temporada no Brasil, a mostra segue para os Estados Unidos.

Em 2011, a região de Tohoku teve a atenção do mundo devido a um grande terremoto ocorrido no leste do Japão, seguido do tsunami e do acidente na Usina Nuclear de Fukushima.

A exposição busca revelar que o local vai muito além da memória da catástrofe e, por meio das lentes de grandes nomes da fotografia japonesa, leva ao público a bagagem histórica e cultural, paisagens naturais e importantes registros da herança da cultura Jomon, formadora do povo japonês remanescente na região.

Na mostra, poderão ser vistos registros de fotógrafos como Teisuke Chiba e Ichiro Kojima, com fotografias de Tohoku das décadas de 1950 e 1960; Hideo Haga, Masatoshi Naito e Masaru Tatsuki, com festivais e rituais da religiosidade popular de toda a região; Hiroshi Oshima e Naoya Hatakeyama, que combinaram suas histórias pessoais com as paisagens de suas regiões natais; e Meiki Lin, que direcionou sua câmera para um ambiente natural.

Tem ainda fotografias de Nao Tsuda, que buscou a fonte do espírito japonês em relíquias e artefatos do período Jomon, desenvolvidas por alguns dos primeiros povos a habitar o Japão; além de um grupo de fotógrafos liderados por Toru Ito, que criou a Sendai Collection, uma série de fotografias de cenas anônimas em Sendai, na província de Miyagi.

A exposição tem entrada gratuita, a partir das 19h de 26 de maio, no Centro Cultural São Paulo, localizado na rua Vergueiro, 1000.