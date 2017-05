Dennis leva edição comemorativa de quatro anos do Baile do Dennis para a Marina da Glória

A Marina da Glória vai receber, no próximo dia 13 de maio, o evento que é um dos maiores fenômenos nacionais da atualidade: o Baile do Dennis, que comemora quatro anos, atraindo uma legião de fãs e esgotando ingressos por todo o Brasil. Com talento e performance inquestionáveis, Dennis, que comanda o Baile, estará acompanhado de convidados surpresa nesta comemoração.

Além de hits consagrados, como “Vamos Beber (feat. JL&M e Ronaldinho Gaúcho)”, “Quando o DJ Mandar (feat. Neblina e Tarapí)”, e sucessos da atualidade, como “Malandramente (Dennis e Mc’s Nandinho e Nego Bam)”, “Malbec (Henrique e Diego feat. Dennis)”, “Olha o Gás (Mc Vitão; remix Dennis)” e “Coração Gelado (feat. Mc Th)”, e muitos sucessos do funk antigo, o evento, que conta com cenário pirotécnico e tem mais de oito horas de duração, terá também um incrível visual, de frente para o Pão de Açúcar e a Baia de Guanabara.

Uma superprodução com muitos efeitos especiais, o Baile do Dennis tem lotação esgotada por onde passa, já tendo colocado 16 mil pessoas na Pedreira, em Guarapari, Espírito Santo, 10 mil pessoas no Mirante Beagá, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e 8 mil no Sambódromo Anhembi, em São Paulo.

Esta festa autoral de Dennis tornou-se uma verdadeira celebração e já fez parte do Planeta Atlântica, além de ter sido responsável pelos únicos dois sold out da história do mais prestigiado evento de música eletrônica do país, o RMC – Rio Music Carnival, por dois anos consecutivos: 2016 e 2017.