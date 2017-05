Susana Vieira apresenta 'Uma Shirley Qualquer' em Bangu 

Depois de uma bem-sucedida temporada de três meses em São Paulo, Susana Vieira desembarca em Bangu para uma curtíssima temporada de duas semana com o espetáculo 'Uma Shirley Qualquer'.

As apresentações acontecem dias 6, 7, 13 e 14 de maio.

Casada, mãe de dois filhos, Shirley Valentim (Susana Vieira) convive com o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando acompanhado. E atire a primeira pedra quem nunca conversou com as paredes em uma situação como essas! Elas podem não ser as companheiras mais eloquentes, mas ao menos sabem ouvir – coisa rara hoje em dia. Que o diga Shirley! É com elas que a protagonista divide suas angústias, buscando entender aonde foram parar seus sonhos. E também as situações inusitadas e pra lá de engraçadas que marcam sua trajetória. Quando surge uma oportunidade de conhecer a Grécia com sua melhor amiga Wanda, sem a família, Shirley decide embarcar nessa viagem – uma divertida jornada ao encontro do seu verdadeiro eu.

Shirley está cansada da indiferença do marido, Joel, cuja principal preocupação é saber se terá carne no jantar. Os filhos Milandra e Jorge cresceram e só se lembram da mãe na hora dos problemas. Com o passar dos anos, no lugar da mulher cheia de anseios e vontade de viver fica aquela que se deixa levar por situações comuns do dia a dia, que nem de longe se parecem com as boas memórias que tem da juventude. E que mesmo assim não deixa a peteca cair.

Mas quando Shirley Valentim passou a ser uma Shirley qualquer? Atrás dessa resposta, ela cria coragem e embarca com destino à Grécia escondida de Joel. É um voo rumo à liberdade, à possibilidade de reencontro com a menina sonhadora e cheia de vida que Shirley foi um dia. E um passaporte para dias surpreendentemente fora do normal.

Os dilemas da protagonista são tão dela quanto nossos e podem fazer parte da rotina de qualquer espectador. Shirley fala do ser humano, daquele instante em que se percebe que o tempo passou e a vida ficou parada em alguma esquina. E mostra que nunca é tarde para recomeçar e tomar um bom vinho branco para encarar os fatos com leveza e bom humor, até quando tudo parece estar dando errado.

O espetáculo conquista plateias do mundo inteiro desde sua primeira versão, em 1986, quando estreou em Londres, sendo agraciado com o prêmio Laurence Olivier Awards de melhor comédia e melhor atriz (Pauline Collins). Em 1989, entrou em cartaz na Broadway e Pauline Collins levou para casa o Tony Award. No mesmo ano, estreou a versão cinematográfica, também com Pauline Collins, indicada ao Oscar e Globo de Ouro, e vencedora do British Academy Film Award.

Agora a comédia 'Shirley Valentine', de Willy Russel, ganha nova montagem brasileira, intitulada 'Uma Shirley Qualquer', com Susana Vieira no papel principal e versão brasileira e direção de Miguel Falabella. Depois de passar por Vitória, Belo Horizonte, Campinas, Santos, Porto Alegre e São Paulo, o espetáculo chega a Bangu.

Ficha Técnica

Versão Brasileira e Direção: Miguel Falabella

Estrelando: Susana Vieira

Produção Geral: Sandro Chaim

Cenário: Marco Aurélio Pacheco

Figurino: Karla Vivian

Designer de Luz: Adriana Ortiz

Trilha Sonora: Sérvulo Augusto

Produtor Executivo: Edgard Jordão

Realização: Chaim Produções

Serviço: 'Uma Shirley Qualquer'

Temporada: 6, 7, 13 e 14 de maio. Sábado às 21h e domingo às 19h

Local: Theatro Bangu Shopping – Rua Fonseca nº 240 Shopping Bangu, Bangu

Ingresso: R$ 80,00 (plateia e balcão)

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: 2401 3631 ou https://www.facebook.com/TheatroBanguShopping