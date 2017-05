'Protesto Suburbano' ganha prêmio de melhor banda hard core

A banda Protesto Suburbano nasceu em janeiro de 1995 na cidade de Macaé – RJ, com o objetivo de levar uma mensagem de alerta contra as injustiças sociais através da música.

Em 1995, Depois de ter lançado 3 demos e ter participado de dezenas de coletâneas, inclusive em vinil, a banda sentiu que estava na hora de um álbum individual, e em outubro de 2000 sai BRASIL, REINO DO CAOS. O álbum rendeu elogios por parte de diversas revistas especializadas e zines por todo o Brasil.

O segundo disco de estúdio é batizado de TORTURADOS PELA VIDA, que mostra uma banda já com uma maturidade adquirida, seja no discurso das letras como no entrosamento musical, um Hardcore influenciado pela velha escola, ou seja, furioso, rápido e de muita energia. Contagiante!

Grupo ganhou prêmio de melhor banda hard core

Em 2006 a banda lança uma coletânea virtual chamada Hora de Lutar, com 7 músicas dos seus 3 primeiros álbuns, que foi baixada por milhares de pessoas. Neste momento a banda já tinha expandido sua música fora do território nacional, tocando em rádios da Europa e da América do Sul, e participando de algumas coletâneas gringas.

No fim de 2009, a banda lança 'Em que mundo nós vivemos?', disco que inicialmente seria somente virtual. Porém, como surgiram vários pedidos pela mídia física, em 2010 o grupo resolveu lançar o álbum no formato físico, com capa de papel reciclado, mostrando sua preocupação com a ecologia, que já era mostrada em algumas músicas.

Ainda em 2010, a banda lançou o disco virtual 15 anos, (com 10 músicas) em comemoração aos 15 anos de vida da banda. Foram 10 mil discos baixados!

No fim de 2011 é lançado o DVD com todas as músicas do CD em formato de vídeo clipes, além de duas música de bônus, criando um kit CD/DVD, sendo a 1ª banda underground da América Latina a lançar um trabalho neste formato.

O dia 12 de Novembro de 2014 foi a data escolhida para o lançando do CD “À margem da sociedade”, o disco mais bem produzido da banda.

A banda segue fazendo shows pelo Brasil, divulgando o novo disco, captando imagens e selecionando material para lançar um documentário de 20 anos de carreira.

Protesto Suburbano é formado por: Alexandre Lima (guitarra) – Evando Castro (baixo) – Sandro Santuchi (voz) – Alex Costa (guitarra) – Leonardo Barbosa (bateria).