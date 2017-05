Livro 'Transformações Urbanísticas' mostra a evolução do Rio de Janeiro nos últimos séculos

A evolução urbana pela qual o Rio de Janeiro passou, antes de tornar-se uma cidade, foi alvo de minucioso e detalhado trabalho de estudos e descobertas da pesquisadora Patricia Pamplona e do arquiteto e urbanista Washington Fajardo.

O resultado de toda essa análise e pesquisa é o livro Transformações Urbanísticas, da ID Cultural.

Nesse primeiro livro em parceria, Patricia e Fajardo buscaram documentos históricos, registros fotográficos antigos, mapas, jornais da época e depoimentos de ilustres moradores e visitantes do Rio de Janeiro para produzir um material indispensável para quem quer conhecer e entender as transformações urbanísticas da antiga capital do Brasil. A obra é mais um panorama da história urbana da cidade, com destaque para os principais planos urbanos desde o século 19 ao 21. Para cada região, um bairro foi escolhido para ser o personagem a contar a história daquele cenário.

O livro 'Transformações Urbanísticas' leva a uma viagem cheia de surpresas

Os capítulos mostram as formações das regiões do Centro, São Cristóvão, Barra da Tijuca e Copacabana e relembram momentos de efervescência, como o surgimento da Bossa Nova e a inauguração da boate Help. “A cidade vive também de movimentos espasmódicos. Um exemplo é a construção do Copacabana Palace, que foi o que acelerou a ocupação da orla. Assim ocorrem as transformações urbanísticas”, explica Washington Fajardo.

Em um misto de saudade e realidade, o livro possibilita que o leitor possa comparar como era o antigo Rio e perceber os aspectos que melhoraram a vida dos cariocas e turistas. “O Rio é uma das cidades que mais sofreu intervenção urbana. O Centro é um bom exemplo com mais de cinco lagoas aterradas e o desmonte de várias colinas”, explica Patricia.

Assim como as curvas da Cidade Maravilhosa, o livro leva a uma viagem cheia de surpresas. São imagens e documentos que mostram o Rio antigo e o atual, como a chegada o BRT e do metrô à Barra. “Daqui para frente, precisamos estimular a consolidação do que já existe. O Rio tem uma vida urbana muito rica. Temos que reocupar as diferentes centralidades da cidade”, analisa o urbanista.

Serviço: Transformações Urbanísticas

Coordenação editorial: André Carrano

Realização: ID Cultural

Autor: Washington Fajardo e Patrícia Pamplona

Fotos: Pepe Schettino

Projeto Gráfico: Mariana Uchôa - GHD

ISBN 978-85-68639-15-3

Preço: R$ 100,00

284 páginas