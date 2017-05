Jesuton lança 'Home' com shows no Rio e São Paulo em maio

Lançado pela Som Livre no final de março, 'Home', novo trabalho da artista inglesa Jesuton, chega aos palcos do Rio e São Paulo em maio, no Theatro Net. A cantora também participa do festival Wine'n Music, em Brasília, nesta sexta-feira (5).

Feito apenas de músicas autorais, 'Home' foi feito em parceria com Mario Caldato, produtor dos Beastie Boys, Jack Johnson e Seu Jorge. O álbum revela o universo e a alma viajante da cantora.

Nos shows Jesuton apresenta músicas como “Home”, uma das principais faixas do disco e que remete à busca da artista por seu lugar no mundo. Composição de Jesuton e Bernardo Martins, 'Home' gerou repercussão ainda em 2016 ao ser lançada como single e incluída na trilha sonora da novela global “Rock Story”. O videoclipe dirigido e produzido por Alberto Marchiori.

Outras canções que estarão presentes nos setlists são "Radio", “Don’t Think So”, “Fragile” e “Vultures”, entre outras. A banda que acompanha Jesuton é composta por: Bruno Silveira (bateria), Isaac Negrene (guitarra) e Robson Couto (baixo).

Datas dos shows de lançamento de 'Home':

Theatro Net Rio

Quarta, 10 de maio. 21h

Preços: Plateia e Frisas: R$ 100/50. Balcão: R$ 80/40

Theatro Net São Paulo

Quarta, 24 de maio. 21h

Preços: Plateia: R$ 100/50. Balcão: R$ 80/40