Espetáculo "Só Por Hoje" estreia no Serrador

Estreou nesta quinta-feira (4) o espetáculo musical "Só Por Hoje", no Teatro Municipal Serrador, no Centro do Rio. A peça conta a trajetória de Norma, uma cantora que experimentou a fama dezessete anos atrás, durante o Festival da Voz, programa de TV que reuniu dez candidatos em busca do cobiçado prêmio: um contrato com a maior gravadora do país.

Norma ficou entre os dois finalistas e sua vitória era dada como certa. Porém, um fato misterioso faz Norma agir de forma insana no palco, perdendo o festival, depois de cantar de forma constrangedora, num vexame ao vivo na TV que pôs a perder o maior sonho de sua vida, enquanto seu concorrente vence o festival e ganha o sucesso do público.

Sem jamais conseguir compreender o que lhe aconteceu naquela noite, uma profunda depressão desvirtua Norma para o universo das drogas. Ela é internada em uma clínica de recuperação para dependentes químicos, onde ela entra em uma bela e engraçada jornada de autoconhecimento.

O espetáculo é de autoria de Tiago Rocha e direção de Reiner Tenente e Fabiana Tolentino e conta com grande elenco.

O Teatro Municipal Serrador fica na Rua Senador Dantas, nº 13, Centro, Rio de Janeiro.

Serviço

Dias: de 05 a 27 de maio de 2017.

Quintas, Sextas e Sábados

Horários: Quintas - 17h30 / Sextas e Sábados - 19h30.

Gênero: Teatro Musical

Duração: 90 min.

Valor: R$ 40 inteira, R$ 20 meia

Classificação Indicativa: 14 anos

Telefone do teatro: (21) 2220-5033

Email Institucional: Horário da bilheteria: de terça a sábado - ingressos antecipados: das 17h às 18h.

Ingressos para eventos do dia: a partir das 15h.

Capacidade: 276 lugares