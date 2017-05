Espetáculo infantil 'Romeu e Julieta, do nosso jeitinho' estreia no Rio

O clássico de William Shakespeare Romeu e Julieta foi adaptado para o público infantil e tem estreia marcada para este sábado (6), no Teatro Candido Mendes, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, às 16h. Sempre aos sábados e domingos, o espetáculo tem a direção de Victor Lósso e ficará em cartaz até o dia 28 de maio em curtíssima temporada. A peça foi feita para crianças a partir de 3 anos e toda sua família.

Os atores Andréia Burle, Ana Debora Goal, Eval Fídias, Fernando Zilli, Maurício Cunha e Nel Rick apresentam de forma divertida e inusitada a realidade da intolerância e do ódio gratuito na história de Shakespeare. O tema é rico e atual na medida em que fala da aceitação do outro e mostra o que ocorre quando o ressentimento é levado às últimas consequências. O jovem casal Romeu e Julieta, com a ajuda de amigos, consegue lutar contra a intolerância e criar um jeito de mudar o próprio final.

Durante o espetáculo os atores exploram o lúdico das brincadeiras infantis. As mortes são sublimadas nessa adaptação que discute a intolerância presente no clássico e muitas vezes refletida no universo das crianças, hoje com o bullying. Importante se discutir Romeu e Julieta nos tempos atuais, onde há terrorismo, intolerância religiosa e política, tornando-se fundamental passar a mensagem da reflexão às crianças desde já.