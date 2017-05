Centenário de Irving Penn é comemorado com 200 fotos no Met Museum, em NY

O Met Museum está com a exposição “Irving Penn, Centennial” em cartaz em NY, comemorando o centenário do nascimento do fotógrafo Irving Penn (1917-2009).

Com quase 70 anos de carreira, ele gostava de fotografar dentro do estúdio e clicou personalidades como Audrey Hepburn, Nicole Kidman, Elsa Schiaparelli e Marcel Duchamp, além de fotografias de moda, beleza e arte no geral.

A expô fica até o dia 30/07 com mais de 200 cliques de sua obra.