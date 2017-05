Baterista Pascoal Meirelles faz show na Sala Baden Powell

O baterista, arranjador e compositor Pascoal Meirelles, um de nossos mais respeitados músicos e dono de uma brilhante e admirável carreira, apresenta o show do seu CD, que é um tributo a Art Blakey. Tendo ao seu lado Sérgio Barrozo (baixo acústico), Adaury Mothe (piano), Ricardo Pontes, Daniel Garcia e Fernando Trocado (sopros), este concerto mostra não só a tradição do Jazz, mas também um pouco da sua história: Art Blakey e os Jazz Messengers, grupo que Art formou em 1948, revelando grande parte dos maiores músicos de Jazz dos EUA. Pascoal Meirelles, por sua vez, tem um vasto conhecimento do mundo jazzístico.Graduado pela BerkleeCollegeof Music, em Boston, enquanto concuía a sua faculdade nos eua, tocou em vários clubes de jazz, participou do espetáculo "Saravá", apresentado na Broadway, além de ter gravado o álbum duplo " Terra Brasilis", de Tom Jobim.

De volta ao Brasil, gravou e subiu ao palco com Gonzaguinha, Hélio Delmiro, Maysa, Wagner Tiso, Chico Buarque, Edu Lobo, Luís Bonfá, Elis Regina,Tom Jobim, entre muitos outros. É um dos fundadores, junto com Mauro Senise, do grupo Cama de Gato, aclamado pela crítica como o mais bem sucedido grupo instrumental brasileiro de todos os tempos. Em 1981, inicia a carreira solo com o disco "Considerações a respeito". Em seguida vieram "Tambá" (1983), "Anna" (1987) "Paula" (1992), "Forró Brabo" (1998) e "Considerações", um CD compilação dos melhores momentos dos três primeiros trabalhos. "Paula" e "Considerações" foram ambos indicados para o Prêmio Sharp.

Seguindo com seus projetos, foram lançados também os Cds 6 "Forró Brabo" e "Tom" - tributo ao Samba jazz, que contou com a participação do guitarrista Nelson Faria,o pianista Kiko Continentino e o baixista Alberto Continentino (2002). Logo depois vieram os CDs 40, Tributo a Art Blakey,Ostinato e "50".

Para marcar os 50 anos de carreira, um documentário denominado "Ostinato" foi produzido pela agência Kreatori sob a direção de Fabiano Cafure e curadoria artística de Nina Lima.

No meio disso tudo, centenas de pontes áreas nacionais e internacionais para shows e workshops pelo mundo afora nos grandes festivais de jazz.Além dos palcos, sua outra grande paixão é lecionar o que lhe rendeu um livro autoral além de ministrar cursos nas grandes Universidades pelo mundo.

Serviço

Pascoal Meirelles Sexteto

Data: 06 de Maio de 2017.

Local: Sala Municipal Baden Powell - Av. Ns. Sra. De Copacabana, 360 -: 2547-9147 e 98675-4222.

Horário: 21h

Duração: 60 minutos

Classificação: 18 anos

Preços: R$ 50,00 (inteira) R$ 25,00 (meia)

Ingressos à venda na bilheteria do teatro de 4ª a domingo das 14 às 21h

Cadeirantes: Sim

Estacionamento: Não

Cartões de Débito: não

Lotação: 469 pessoas