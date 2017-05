Almir Guineto morre aos 70 anos

Morreu nesta sexta-feira (5), aos 70 anos, o sambista Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal. Guineto estava internado desde março, com pneumonia, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Zona Norte do Rio. Contudo, a causa da morte ainda não foi confirmada pelos médicos.

Almir Guineto se afastou dos palcos em junho do ano passado, para se tratar de uma insuficiência renal crônica.