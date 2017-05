'The Independent': The Sun "mata" príncipe Filipe

"Príncipe Filipe, anteriormente conhecido como Duque de Edimburgo, era o marido da rainha Isabel II".

Não, o príncipe Filipe não morreu, mas a frase é do jornal britânico The Sun, que noticiou a morte do membro da realeza britânica.

O erro surgiu na sequência da reunião desta quinta-feira, no Palácio de Buckingham, para anunciar que ele vai se retirar e abandonar a vida pública no outono.

O jornal britânico noticiava que o príncipe tinha "morrido aos 95 anos" e explicava ainda "como tinha morrido etc etc etc.", de acordo com o The Independent.

