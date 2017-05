Laura Finocchiaro apresenta show Eletrorgânica no domingo

Espaço da música alternativa no Rio de Janeiro, a Audio Rebel recebe em 7 de maio (domingo), às 20h, a apresentação da cantora Laura Finocchiaro. Ao lado da Banda Larga, a artista lança o EP “Eletrorgânica”, e conta no repertório com as faixas inéditas do registro, além das músicas que fazem parte da carreira. A entrada custa R$ 20 e a classificação é de 16 anos.

A poesia inédita e escrita por Christovam Chevalier, sobre a arte de ser Laura na trilha dos independentes, abre o show do EP “Eletrorgânica”. Finocchiaro sobe ao palco da Audio Rebel para mostrar um set de músicas inéditas ao público, além das principais canções da carreira e alguns sucessos inusitados da música brasileira dos anos 60 a 80. Ao lado da sua Banda Larga, ela canta e toca guitarra, e é acompanhada de Elir Filho na guitarra, Tamara Janson no baixo e Rui Lessa na bateria.

Gaúcha de Porto Alegre, Laura Finocchiaro é cantora, compositora, guitarrista, arte-educadora e produtora musical. Foi revelada nacionalmente no festival Rock in Rio II, quando abriu os shows de Prince e Santana. Desde os anos 90, tem canções inseridas em coletâneas internacionais, lançadas em diversos países. Em 2012, sua canção “AVOAR” ganhou mais de doze remixes produzidos por DJs internacionais. Com nove álbuns registrados, sua obra é distribuída para todo o mundo através da Tratore, a maior distribuidora de artistas independentes do Brasil.

Um dos locais mais movimentados na noite carioca, a Audio Rebel é a casa de show oficial da música e arte alternativa no Rio. Localizada na Zona Sul, o local reúne artistas internacionais e nacionais de diversos gêneros, organizando ensaios e gravando discos de cantores independentes. Por lá também funciona uma loja de instrumentos musicais e uma oficina de luthieria (confecção de instrumento de cordas). O espaço fica na Rua Visconde de Silva, 55, em Botafogo.

Serviço:

Laura Finocchiaro e Banda Larga na Audio Rebel

Data: 07/05/2017 (domingo)

Horário: 20h

Local: Audio Rebel

Endereço: Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: R$20

Classificação: 16 anos

Capacidade da casa: 90 pessoas (lotação máxima)

Forma de pagamento: para o ingresso, apenas dinheiro; no bar, todos os cartões de crédito. Casa equipada com ar condicionado e wi-fi gratuito

Horário de funcionamento da bilheteria: todos os dias, de 13h às 21h