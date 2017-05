Itália homenageia Elvis Presley nos 40 anos de sua morte

Para dar início ao ciclo de homenagens aos 40 anos da morte do "Rei do Rock", Elvis Presley, milhares de fãs italianos vão se reunir na Feira Internacional da Música (FIM), em Como, na região da Lombardia, entre 26 e 28 de maio para recordar o astro.

Falecido em 16 de agosto de 1977, em Memphis, nos Estados Unidos, Elvis é um dos músicos mais amados do mundo. Por isso, a 5ª edição da FIM dedicará o evento aos principais hits do cantor, além de oferecer atividades entre os apaixonados pelo ídolo.

"Este será nosso tributo a Elvis Presley, o fio condutor da próxima edição da feira. Apaixonados e especialistas de toda a Itália vão se reunir para celebrar e relembrar o Rei do Rock", afirmou Verdiano Vera, diretor artístico da FIM.

A história musical do cantor será foco de um talk show que contará com a participação do músico italiano Antonio "Rigo" Righetti. Além disso, haverá apresentação de três bandas italianas em tributo a Elvis que vão cantar grandes sucessos como "Suspicious Minds", "Do no't Be Cruel", "Hound Dog" e "Johnny B. Goode".

Inúmeras performances ao vivo também serão realizadas no palco principal da FIM enquanto que outras salas serão dedicadas a workshops, reuniões profissionais e encontros entre músicos.

Durante os três dias da feira, também estará presente o fã clube oficial do "Rei do Rock", uma associação reconhecida pela Elvis Presley Enterprises em Memphis, que reúne fãs em toda a Itália.

Já em Milão, o Teatro Nuovo vai receber o musical "Elvis - The Musical" de 4 a 14 de maio. O espetáculo vai representar a biografia do astro por meio de canções e danças com a ajuda de 20 atores e uma banda.

Estrelado por Michel Orlando e Joe Ontário, o espetáculo é dirigido por Maurizio Colombi em colaboração com Marco Vesica.

Durante a apresentação é possível relembrar das diferentes fases de Elvis.