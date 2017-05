Planejado por duas mães empreendedoras, o evento Ciranda Cirandinha chega à sua 12ª edição, que será realizada no dia 07 de maio, das 10h às 18h, no Fluminense Footbal Club, em Laranjeiras. O evento gratuito é a reunião em um só lugar de um time de profissionais que trabalham nos mais diversos setores que compõem o mundo infantil.

Entre os produtos oferecidos pelos expositores estão itens de moda descolada, acessórios, artesanato, comidinhas, brinquedos, enxoval, entre outras novidades.

A primeira edição do Ciranda Cirandinha foi realizada em dezembro de 2015, no Tijuca Tênis Clube, na Tijuca. De acordo com as organizadoras, foi tudo elaborado e produzido com muito trabalho, pesquisa e comprometimento. E tudo deu tão certo que em 2016 foram realizadas nove edições da Cirandinha em diversos bairros da cidade maravilhosa!

"Reunimos a cada edição uma quantidade excelente e super selecionada de expositores de vários segmentos no mundo infantil que agradam toda a família. Dessa vez, em Laranjeiras, não será diferente! E nessa parceria com o Fluminense Football Club, teremos pela primeira vez também para o segmento adulto feminino pensando nos presentes bacanérrimos para os dias das mães!", contam Ana Luiza ?Ferreira Lima e Gisele ?Siqueira Alencar, produtoras do evento.

Com objetivo de ser um evento interativo para toda a família, o dia contará também com diversas atrações para a criançada ?durante todo o evento, com muita música, brincadeiras,oficinas e personagens!

As organizadoras também estão engajadas no projeto da Corrente Pelo Bem, que visa diminuir a miséria nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Quem ?puder ajudar, é uma oportunidade para contribuir com doações como: alimentos não perecíveis, água mineral, roupas (em especial para crianças), itens de higiene, roupas de cama, cadernos e livros infantis e brinquedos. ? É dar um belo exemplo às crianças!?

Programação:

10h30 - Circo Macaco Prego, com muita música, histórias e diversão

11h45 - Brincarte Movimento, psicomotricidade pra brincar

13h00 - ?Gato Mia, oficina de criação?

14h15 - Tapete das Artes, animando as crianças com muita musica

15h30 - Pé de Vento, com muita brincadeira como antigamente

17h15 - Casanova Produções, com ?personagens Moana e Bita

*durante todo o evento, no espaço "Casa do Tambor" as crianças poderão experimentar os tambores e às 11:15h e às 15h haverá oficinas de tambores.