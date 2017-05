CCBB exibe retrospectiva dos filmes de Antonioni

Encontra-se em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil a retrospectiva completa do aclamadíssimo cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Com curadoria de Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida, a mostra vai até 22 de maio e contempla mais de 30 títulos, em um total de 56 sessões, de todas as fases de sua carreira: desde curtas-metragens e documentários, até as colaborações finais com cineastas como Wim Wenders, Steven Soderbergh e Wong Kar-Wai passando pela fase mais conhecida, de obras-primas como a “trilogia da incomunicabilidade” (A Aventura, A Noite e O Eclipse), Deserto Rosso – O Dilema de uma Vida, Blow-Up – Depois Daquele Beijo, Zabriskie Point e Passageiro: Profissão: Repórter.

Aventura Antonioni, título da mostra, inclui também filmes dos quais o diretor participou como roteirista (Um Piloto Retorna, de Roberto Rossellini, e Abismo de um Sonho, de Federico Fellini, inspirado no curta L’Amorosa Menzogna, de Antonioni) e como assistente de direção (Trágica Perseguição, de Giuseppe De Santis, e Tempestade, de Alberto Lattuada, em dirigiu as cenas de interiores).

No dia 13 de maio, a partir das 19 horas, o crítico italiano Adriano Aprà irá ministrar a aula magna Antonioni Overground. Aprà vem a ser um dos maiores historiadores italianos e um nome fundamental da crítica europeia desde os anos 1970. A entrada é franca com retirada de senhas na bilheteria do centro cultural uma hora antes do início da sessão.

Sessão inclusiva

No dia 17 de maio, terça, às 15 horas, será exibido o filme Amores na Cidade, com audiodescrição e closed caption. A entrada é franca e as senhas devem ser retiradas na bilheteria do centro cultural com uma hora de antecedência.