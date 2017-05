Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta mostra musical Brasil-Cuba 

Nos dias 4, 5 e 6 de maio a Caixa Cultural Rio de Janeiro será tomada pela Mostra Musical Brasil-Cuba. Serão três apresentações gratuitas em que artistas celebrarão a riqueza musical dos dois países, revelando suas semelhanças culturais e históricas.

Cubanos radicados no Brasil, os músicos Fernando Ferrer e Pepe Cisneros se apresentam com suas bandas, respectivamente, nos dias 4 e 5 e prometem encantar o público com um gingado caribenho sem igual. Já o lado brasileiro da festa traz a jovem cantora Thai, dona de um timbre único e versátil, para os shows dos dias 5, como convidada de Ferrer, e no dia 6, num grande encontro entre os três artistas.

“É uma ideia que sempre tive e queria fazê-la no Brasil: mesclar a música cubana com a música brasileira para demonstrar que elas têm muito em comum e que suas raízes são as mesmas”, declara o cantor Fernando Ferrer.