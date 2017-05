'Blade Runner 2049' divulga cartazes com Harrison Ford e Ryan Gosling

A produção da continuação do filme Blade Runner divulgou, nesta quinta-feira (4), no Twitter, dois cartazes de Blade Runner 2049, que estreia em 5 de outubro e terá Harrison Ford e Ryan Gosling no elenco.

Ford protagonizou o primeiro filme, de 1982, e retorna novamente como Rick Deckard, enquanto Gosling vive o oficial K. da polícia de Los Angeles, na continuação dirigida pelo canadense Dennis Villeneuve, do elogiado A Chegada. O filme de 1982 foi dirigido por Ridley Scott.