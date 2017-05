Aos 95 anos, príncipe Philip abandona vida pública

Aos 95 anos de idade, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, abandonará a vida pública e os compromissos oficiais da realeza, de acordo com anúncio feito nesta quinta-feira (4) pelo Palácio de Buckingham. "O duque de Edimburgo decidiu não participar mais de compromissos públicos a partir do outono [no Hemisfério Norte] deste ano", informou um comunicado da família real. O príncipe cumprirá sua agenda até agosto e, depois, não aceitará mais convites para eventos, em um espécie de "aposentadoria". Por sua vez, Elizabeth II, que está com 91 anos, manterá seus compromissos oficiais.

A notícia foi divulgada após uma reunião de emergência no Palácio de Buckingham convocada nesta manhã com todos os funcionários do local, o que gerou curiosidade e especulações na imprensa. Conhecido por seu senso de humor e por sua lealdade à rainha, Philip é o príncipe consorte mais longevo da história britânica e vai completar 96 anos em junho.

Príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca é bisneto da rainha Victoria, assim como a própria Elizabeth II. Porém, em 1922, sua família teve de se exilar.

Ingressou na Marinha britânica, participou da Segunda Guerra Mundial e se casou com Elizabeth em 1947. Em 1952, quando a esposa assumiu o trono, Philip deixou sua carreira para apoiar a rainha.

Em vários momentos, Philip foi criticado por fazer comentários inadequados e até racistas em compromissos oficiais da monarca.

Em 1986, na China, ele recomendou que estudantes não ficassem muito tempo no país para não terminarem com "os olhos rasgados".

Em 2002, na Austrália, ele perguntou a um aborígene se "ainda disparava feclas". Gafe- A notícia da aposentadoria do príncipe gerou uma gafe no tabloide "The Sun". Em vez de informar o afastamento de Philip, o jornal noticiou sua morte. Aparentemente, o texto publicado era uma página pronta sobre o falecimento do marido da rainha.