Yamandu Costa homenageia o universo da música latina no Rio

Quem esperava uma oportunidade de assistir uma apresentação solo de Yamandu Costa, chegou a hora. Um dos mais talentosos violonistas brasileiros de sua geração, Yamandu traz para o Espaço Furnas Cultural o show que homenageia os ritmos do universo latino americano.

A apresentação acontecerá nos dias 06 e 07 de maio, Sábado (20h) e Domingo (19h), com entrada gratuita - Os ingressos serão distribuídos uma hora antes dos espetáculos, 1 (um) ingresso por pessoa, limitados à capacidade do auditório: 170 lugares.

A apresentação apresenta a união da tradição com a modernidade, e da música com excelência e a virtuose

A apresentação apresenta a união da tradição com a modernidade, e da música com excelência e a virtuose. Gaúcho de Passo Fundo, Yamandu sempre esteve em sintonia com a música feita na américa latina. No palco, com o inseparável violão “de mil sons”, o músico desfilará um repertório autoral de músicas de temática latina, como 'Mangore', 'Don Juan', 'Esperando', 'Choreco', 'Mexidão', 'Valsa Peruana', 'Habanera', 'Sopro' e 'Porro' serão executadas com a maestria de sempre.

“O show será especial, vou fazer um apanhado dos últimos 3 anos de trabalho com esse enfoque no universo da música latina instrumental, transitando por esta produção musical que existe aqui do lado do Brasil. E que é riquíssima, mas que não se dava muita atenção”, diz.

Em tempo: Até a data do show, o músico lançará um aplicativo batizado com seu nome pelo qual oferecerá registros inéditos e de arquivo feitos ao vivo e em estúdio, masterclasses exclusivas e partituras.

site: www.yamandu.com.br

Serviço: Show 'Yamandu Costa Solo'

Data: 06 e 07 de maio. Sábado, às 20h e domingo, às 19h

Local: Espaço Furnas Cultural - R. Real Grandeza, 219 - Botafogo

Entrada Gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes dos espetáculos, 1 (um) ingresso por pessoa, limitados à capacidade do auditório: 170 lugares.

Classificação etária: 10 anos

Mais informações: (21) 2528-3054